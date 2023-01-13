Убивший 81 женщину российский маньяк хочет в Украину

В беседе с российскими журналистами Попков рассказал, что его действующая военно-учетная специальность могла быть востребованной при проведении боевых действий.

У меня есть мечта - в армию попасть. Но мне может никто и не предложить. Если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверно, уже более современное это все - радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь, думаю, что это не так сложно будет быстро изучить. Я бы может даже не задумываясь согласился», - сказал маньяк.

«Ангарский маньяк» совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012-м во Владивостоке. Была доказана его причастность к 81 убийству и трем покушениям на жизнь женщин. Первый раз к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015 году, второй - в 2018-м.