Названа причина пожара в Гусаре

Причиной вчерашнего пожара в доме в селе Йени Хаят Гусарского района, в результате которого погибли два человека, стало нарушение правил эксплуатации дровяной печи на первом этаже здания, к такому выводу пришли специалисты МЧС.

В ходе вчерашнего пожара на первом этаже двухэтажного дома площадью 280 кв.м сгорели 2 комнаты и балкон, на втором этаже - 2 комнаты и кровля. В ходе осмотра места происшествия пожарные обнаружили обгоревшие тела двух человек, один из погибших - ребенок. Пожар был ликвидирован силами подразделений Службы пожарной охраны МЧС.

Министерство вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе правила безопасного использования отопительных приборов.