Россияне обстреляли жилой квартал Херсона

Российские войска сегодня, 15 января, обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые, сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения», - говорится в сообщении.

На месте попадания российских снарядов работают спасательные службы.