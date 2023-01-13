Россияне обстреляли жилой квартал Херсона
Российские войска сегодня, 15 января, обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые, сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
«Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения», - говорится в сообщении.
На месте попадания российских снарядов работают спасательные службы.
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