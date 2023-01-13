Калын: Турция не успеет ратифицировать заявки Швеции и Финляндии до выборов

У Турции не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения президентских выборов, которые ожидаются в мае, заявил представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, данные в рамках сделки с Анкарой, предупредив, что это может занять месяцы.

«Стокгольм полностью привержен реализации соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма», - заявил Калын на пресс-конференции в Стамбуле.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.