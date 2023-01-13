«Несмотря на то, что в Индии жарко и высокая влажность, марафон прошел удачно, - заявил после забега Фирдовси. - Тут очень положительная аура, которая помогла мне добраться до финиша. Я очень счастлив, что стал первым азербайджанцем, пробежавшим Мумбайский марафон».

Керимов смог преодолеть 42 км 195 метров и добежать до финиша, став первым азербайджанцем, кому это удалось сделать. Он посвятил свой успех 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Для Керимова, являющегося членом Baku Marathon Club, это был 55-й марафон в карьере. Он также является первым азербайджанцем, выполнившим норму Ironman.

Мумбайский марафон проводится каждое третье воскресенье января начиная с 2004 года. Это крупнейший марафон в Азии, а также крупнейшее массовое спортивное мероприятие на континенте. Его призовой фонд - 405 000 долларов.