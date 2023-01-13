Иран ищет примирения с Азербайджаном новый поворот
Депутат парламента Ирана от Мешкиншехра Махмуд Аббас-Заде Мешкини встретился с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и призвал его к расширению отношений с Азербайджаном.
По сообщениям иранских СМИ, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам внешней политики Исламской Республики на Южном Кавказе, особенно по отношениям с Азербайджаном.
Депутат разъяснил ожидания народа и особенно представителей элиты в северо-западном регионе страны, подчеркнув важность расширения и углубления отношений с Азербайджаном, сообщает МИД Ирана.
Мешкини, который входит в состав парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, подчеркнул наличие религиозных, культурных и языковых связей между странами, призвав прилагать усилия для облегчения передвижения и деятельности бизнесменов с обеих сторон, особенно в приграничных районах.
Он также подчеркнул значение маршрута Шелкового пути для экономического развития в регионе.
Министр иностранных дел Ирана в свою очередь также подчеркнул важность открытия Шелкового пути и отметил, что Тегеран придает большое значение укреплению отношений с Азербайджаном.
Абдоллахиан проинформировал депутата об ирано-азербайджанских связях и мерах, принятых для устранения препятствий на пути дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что недавно в ходе телефонного разговора обменялся мнениями со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по наиболее важным вопросам двусторонних и региональных отношений.
Следует отметить, что телефонный разговор состоялся в канун Нового года. А в эти дни в турецкой Анталье провели встречу спикеры парламентов Азербайджана, Ирана и Турции. После возвращения в Тегеран председатель иранского парламента Хоссейн Бакир Галибаф заявил журналистам, что «некоторые проблемы, возникшие из-за недопонимания» между Азербайджаном и Ираном, уже решены. Стороны договорились о проведении встреч на уровне министров иностранных дел и обороны. Также ожидается встреча президентов двух стран.
Все это свидетельствует о том, что военно-политическая напряженность между Азербайджаном и Ираном, возникшая из-за агрессивного поведения Тегерана со второй половины прошлого года, значительно ослабла, и стороны взяли курс на повторную нормализацию отношений. Тем не менее некоторые круги в Иране, в том числе Корпус стражей исламской революции, продолжают пропагандистские и провокационные выступления против Азербайджана.
Похоже, что налаживание отношений между Азербайджаном и Ираном станет одной из главных тем обсуждения во время визита министра иностранных дел Ирана в Турцию на следующей неделе.
Накануне этого визита 11 января министры иностранных дел Азербайджана и Турции провели телефонные консультации.