Отдел информации 14:19

Депутат парламента Ирана от Мешкиншехра Махмуд Аббас-Заде Мешкини встретился с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и призвал его к расширению отношений с Азербайджаном. По сообщениям иранских СМИ, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам внешней политики Исламской Республики на Южном Кавказе, особенно по отношениям с Азербайджаном.

Депутат разъяснил ожидания народа и особенно представителей элиты в северо-западном регионе страны, подчеркнув важность расширения и углубления отношений с Азербайджаном, сообщает МИД Ирана. Мешкини, который входит в состав парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, подчеркнул наличие религиозных, культурных и языковых связей между странами, призвав прилагать усилия для облегчения передвижения и деятельности бизнесменов с обеих сторон, особенно в приграничных районах. Он также подчеркнул значение маршрута Шелкового пути для экономического развития в регионе. Министр иностранных дел Ирана в свою очередь также подчеркнул важность открытия Шелкового пути и отметил, что Тегеран придает большое значение укреплению отношений с Азербайджаном. Абдоллахиан проинформировал депутата об ирано-азербайджанских связях и мерах, принятых для устранения препятствий на пути дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что недавно в ходе телефонного разговора обменялся мнениями со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по наиболее важным вопросам двусторонних и региональных отношений.