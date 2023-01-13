The Washington Post: Украина может отступить из Бахмута

Украина стоит перед трудным выбором: продолжать ли затяжные бои за Бахмут, так как Киев готовится к новому контрнаступлению на другом участке фронта, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов, пишет The Washington Post.

В последние дни, пишет издание, Россия усилила свое наступление в этом районе, развязав жестокие бои. Наемники из ЧВК «Вагнер» вторглись в соседний соледобывающий город Соледар и постепенно приближаются к Бахмуту, взять который они не могли в течение нескольких месяцев, несмотря на преимущество в огневой мощи и готовность жертвовать своими военнослужащими.

Как рассказал Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения Национальной гвардии, дислоцированного к югу от города, российские войска «практически через несколько часов» восполняют нанесенные им потери: «Хотя они штурмуют небольшими группами, люди постоянно пополняются, что создает для них возможность штурмовать позиции очень часто - иногда пять, шесть, семь раз в течение дня», - сказал Крищенко.

Украинские военные теперь должны решить, сколько еще сил, боеприпасов и вооружения они могут потратить на оборону Бахмута - города, который, по мнению многих военных аналитиков, имеет относительно небольшое стратегическое значение в широком военном контексте, но который приобрел политическое значение для обеих сторон.

Высокопоставленные украинские военные чиновники регулярно подчеркивают, что обученные и мотивированные бойцы являются самым ценным ресурсом в арсенале Киева, прилагая все усилия для планирования операций, чтобы обеспечить как можно меньше потерь. Но Бахмут стал жестоким испытанием, поскольку Россия бросает тысячи бойцов на фронт, постоянно испытывая украинские силы.