The Washington Post: Украина может отступить из Бахмута
Украина стоит перед трудным выбором: продолжать ли затяжные бои за Бахмут, так как Киев готовится к новому контрнаступлению на другом участке фронта, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов, пишет The Washington Post.
В последние дни, пишет издание, Россия усилила свое наступление в этом районе, развязав жестокие бои. Наемники из ЧВК «Вагнер» вторглись в соседний соледобывающий город Соледар и постепенно приближаются к Бахмуту, взять который они не могли в течение нескольких месяцев, несмотря на преимущество в огневой мощи и готовность жертвовать своими военнослужащими.
Как рассказал Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения Национальной гвардии, дислоцированного к югу от города, российские войска «практически через несколько часов» восполняют нанесенные им потери: «Хотя они штурмуют небольшими группами, люди постоянно пополняются, что создает для них возможность штурмовать позиции очень часто - иногда пять, шесть, семь раз в течение дня», - сказал Крищенко.
Украинские военные теперь должны решить, сколько еще сил, боеприпасов и вооружения они могут потратить на оборону Бахмута - города, который, по мнению многих военных аналитиков, имеет относительно небольшое стратегическое значение в широком военном контексте, но который приобрел политическое значение для обеих сторон.
Высокопоставленные украинские военные чиновники регулярно подчеркивают, что обученные и мотивированные бойцы являются самым ценным ресурсом в арсенале Киева, прилагая все усилия для планирования операций, чтобы обеспечить как можно меньше потерь. Но Бахмут стал жестоким испытанием, поскольку Россия бросает тысячи бойцов на фронт, постоянно испытывая украинские силы.
Андрей Михейченко, 42-летний командир подразделения 53-й механизированной бригады Украины, который сражался в Бахмуте до конца декабря, назвал российских наемников «дешевым ресурсом» - они гибнут в очень большом количестве, но оказываются относительно неэффективными.
«Люди Пригожина воюют тут уже несколько месяцев. Но Бахмут все еще наш. С другой стороны, это позор, потому что мы обмениваем жизни наших солдат и офицеров - очень хороших офицеров - на жизни этих российских заключенных».
«Мы боремся и будем бороться за каждый метр нашей земли», - сказал Юрий Скала, командир разведывательного батальона, который в настоящее время воюет в Бахмуте. «Но мы будем сражаться умно: если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство наверняка сделает правильные выводы и действия».
«Я поддержу решение главнокомандующего тактически маневрировать и создать новую линию обороны, если станет ясно, что потери слишком высоки», - добавил Скала. «Мы не россияне. Мы украинцы, и человеческая жизнь для нас - высшая ценность».