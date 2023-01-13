Скончался Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский певец, актер, сценарист и режиссер, народный артист Грузии Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси.

В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел.

После окончания школы в 1955-1957 годах учился в Тбилисском университете. В 1961-1963 годах учился в Тбилисском институте иностранных языков.

В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями «Диэло» и «Орэра», в которых он выступал в 1960 е и 1970 е годы.

В 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встречи в горах» (режиссер Николай Санишвили). Первой серьезной работой Кикабидзе в кино стала картина «Не горюй!» (1969) режиссера Георгия Данелия. Его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году.

После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков последовали новые работы: «Я следователь» (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, «Мелодии Верийского квартала» (1973) Георгия Шенгелая, «Совсем пропащий» (1973) Георгия Данелия, «Пропавшая экспедиция» (1975) Вениамина Дормана.

Новая волна популярности пришла к актеру с комедией Георгия Данелия «Мимино» (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах. В 1980-е годы самыми заметными работами стали «Ольга и Константин» (1984), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Мужчины и все остальные» (1985). В 2000 году Данелия вновь пригласил Кикабидзе для съемок в свою картину «Фортуна»

Вахтанг Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978, за фильм «Мимино»), Народный артист Грузии (1980). Награжден Премией КГБ СССР (1984, за роль в сериале «ТАСС уполномочен заявить»), Орденом Чести, Грузия (1994), Орденом Вахтанга Горгасала III, Грузия, Орденом Николая Чудотворца, Украина (1994), Орденом Победы имени Святого Георгия, Грузия (2008), орденом Дружбы (2008, отказался). Лауреат Государственной премии Грузии им. Руставели (2013).