Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно, местами возможны дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах усилится.

Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла, в горах ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза.

В горных районах ожидается гололедица на дорогах.