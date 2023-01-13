В Иране сообщили о закупке у России истребителей

Иран приобрел у России истребители Су-35, поставки самолетов ожидаются весной, сообщил местным СМИ член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари.

По его словам, истребители, которые Иран заказал у России, будут поставлены в начале следующего года по иранскому календарю, который начинается в марте.

Хейдари сообщил, что Иран также заказал у России другую военную технику, включая системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых будет получена в ближайшее время.

О планируемой поставке Ирану российских самолетов Су-35 в декабре 2022 года сообщил израильский телеканал i24news со ссылкой на западные источники. По данным канала, по-видимому, речь идет о поставке 24 истребителей Су-35, первоначально произведенных российской стороной для Египта в рамках сделки, которая была сорвана США.