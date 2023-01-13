Мир осуждает ракетный удар по Днепру

Обстрел жилых кварталов в украинском Днепре российской армией является еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую свет и тепло для украинского гражданского населения, цитирует CNN представителя Белого дома.

«Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся», - говорится в заявлении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем твиттере написал, что «Канада будет и дальше поддерживать Украину»: «Атаки России на жилые дома в Днепре презренны, отвратительны и совершенно неприемлемы. Канада безоговорочно осуждает это насилие. Канада будет и дальше всячески поддерживать Украину», - говорится в публикации.

«Жестокая война России против Украины снова напрямую влияет на Молдову. Молдавские пограничники обнаружили осколки ракеты возле села Ларга на севере Молдовы. Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России и поддерживаем тех, кто потерял близких в Днепре и в Украине. Мир должен восторжествовать», - написала Санду в своем твиттере.