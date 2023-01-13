«Нефтчи» проиграл последней команде Польши

Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй контрольный матч на сборах в Анталье.

Бакинцы играли с польским «Медзем», занимающим последнее место в текущем чемпионате Польши, и уступили со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Нефтчи» на 15-й минуте забил Агададаш Сальянский, выведший команду вперед. Поляки отыгрались и вышли вперед во втором тайме.

Сегодня «Нефтчи» также должен был сыграть с сербской «Бачка-Тополой», но эта игра отменена.

Напомним, в первом матче в Анталье команда Лауренциу Регекампфа сыграла вничью 1:1 с венгерским «Вашашем». 19 января «Нефтчи» встретится с лидером сербского футбола «Црвеной Звездой».