Акция у российской военной базы в Армении видео
В Гюмри проходит акция радикального движения НДП «Бевер» около 102-й российской военной базы, сообщают армянские СМИ.
8 января сообщалось о задержании более 100 участников радикального движения «Национальнo-демократический полюс» («Бевер») на митинге у российской военной базы в городе Гюмри. 11 января участники движения организовали вторую акцию у здания посольства России в Ереване, в ней участвовали около 300 человек. Здание посольства было оцеплено полицией.