Российский командир взорвал гранату в воинской части, есть погибшие
Российский военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, сообщают российские СМИ.
«14 января командир взвода, старший сержант, совершил подрыв гранаты РГД-5. Площадь возгорания составила 450 кв.м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В результате взрыва, по предварительным данным, три военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.