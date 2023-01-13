SOCAR представила место отдыха и бесплатное питание сотрудникам городских служб в Днепре

Сотрудники городских служб могут получить место отдыха и бесплатное питание на заправке SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в украинском городе Днепр, написал мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

«Вниманию полицейских, спасателей, докторов и всех, кому необходимо.

Во дворе разрушенного дома за детской площадкой будут развернуты палатки с питанием/кофе/чай.

Также все городские службы во время пересменки могут заехать на заправку SOCAR по адресу: Шинная, 14, отдохнуть и бесплатно получить питание», - отметил он.

Напомним, что ранее в результате ракетного удара по многоэтажному зданию в Днепре погиб 21 человек, есть раненые и пропавшие без вести.