Бывший командир ЧВК «Вагнер» намерен дать показания против Пригожина
Бывший командир наемников ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Андрей Медведев смог покинуть территорию Российской Федерации – «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ» – в районе населенного пункта «Никель» Мурманской области в четверг, 12 января, рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он называет Медведева «командиром Евгения Нужина (бывшего бойца ЧВК «Вагнер», предположительно, казненного за сдачу в плен) (позывной «Кусок») и всего 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК «Вагнер».
В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.