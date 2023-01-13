В Турции опровергают нарушение антироссийских санкций
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отверг утверждения некоторых СМИ о том, что российские предприниматели направляют свои активы в республику.
«Мы не имеем дела с теми российскими предпринимателями, которые находятся в санкционных списках. Россияне приезжали в Турцию многие годы, ежегодно к нам приезжают по 5-6 млн туристов из РФ. Нет каких-либо юридических ограничений для них покупать недвижимость в Турции. Кстати говоря, сообщения о том, что олигархи из России направляют свои миллиардные активы в Турцию, публикуются в основном в западных СМИ. И я бы хотел спросить, где они. Их здесь нет, но это правда, что они ищут альтернативы», - заявил Калын на встрече с иностранными журналистами.