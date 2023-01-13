Зеленский ввел санкции против Пегова и Котенка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 198 человек.

В список, в частности, попали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, ряд российских военкоров и журналистов, в том числе Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, блогер Дмитрий Пучков, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

В основном в новом списке граждане России, а также есть украинцы - журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, а также белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.