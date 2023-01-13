Азербайджанцы протестуют в Брюсселе ФОТО
При совместной организации Дома Азербайджана в Брюсселе и Федерации азербайджанцев Бельгии перед Европейским парламентом была проведена мирная акция в знак протеста против армянского экологического террора на территории Азербайджана.
Активисты диаспоры выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
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