Столтенберг: Нормализации отношений с Россией не будет
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания войны в Украине.
«Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - заявил он.
Генсек также отметил, что Западу «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «огромные ресурсы».
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