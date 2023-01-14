Столтенберг: Нормализации отношений с Россией не будет

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания войны в Украине.

«Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - заявил он.

Генсек также отметил, что Западу «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «огромные ресурсы».