В Турции не верят в победу ни Украины, ни России

Турция готова добиваться локального прекращения огня в Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По мнению Калына, «ни Москва, ни Киев не имеют военных средств для победы в войне».

«Несмотря на маловероятность того, что воюющие стороны готовы к заключению мира в ближайшие месяцы, жестокая цена боевых действий может вскоре заставить их согласиться на локальные перемирия на отдельных участках фронта», - сказал он.