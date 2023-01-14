Названо место проведения учений ОДКБ

В сентябре 2023 года на территории Беларуси организуют учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений, рассказал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны.

Это учения «Взаимодействие» коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» - тыловых», - рассказал Муравейко.

Заместитель госсекретаря также рассказал, что в текущем году во время председательства Минска в организации заявлено проведение Беларусью международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Министерство обороны государства проинформировало ОДКБ об отсутствии целесообразности в организации в стране учений объединения.

В Минобороны России до этого рассказали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» на территории Армении.