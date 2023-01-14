Турция предлагает свою территорию для гумкоридора между Украиной и Россией

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире украинского телевидения, что Турция предлагает использовать свою территорию для запуска гуманитарного коридора между Россией и Украиной для возвращения раненых и гражданских лиц.

«Идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией, и гражданские лица или раненые военные - мы тоже об этом говорили - как вариант могли сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, а затем они будут возвращаться на территорию Украины», - сказал он.

При этом Лубинец отметил, что это лишь предложение, которое стороны продолжают обсуждать.