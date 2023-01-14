Оперативники турецкой таможни взяли под наблюдение пассажиров бакинского рейса сразу же после его приземления в Стамбуле.

Сообщается, что операция по их поимке была проведена на основании оперативных данных, которые Государственный таможенный комитет Азербайджана передал в Департамент таможенной охраны Министерства торговли Турции.

Сотрудники турецкой таможенной службы конфисковали крупную партию мобильных телефонов и игровых приставок, которые были ввезены незаконным образом на авиалайнере, летевшем из Баку в Стамбул. По сообщениям турецких СМИ, дабы ввести таможенников в заблуждение, контрабандисты использовали изощренные уловки.

Как выяснилось позже, преступники не только сами везли незадекларированную продукцию, но еще и «распределили» ее по другим пассажирам рейса. В итоге все они были задержаны в одном из терминалов аэропорта Стамбула.

В багаже подозреваемых, который был осмотрен в присутствии понятых, турецкие таможенники обнаружили 77 мобильных телефонов различных моделей, 18 игровых приставок и 6 очков виртуальной реальности. Сообщается, что рыночная стоимость изъятых в ходе операции гаджетов составили в общей сложности 4,3 миллиона турецких лир (порядка 230 тысяч долларов).

Следует отметить, что с 1 января нынешнего года в Турции резко возросла таможенная пошлина на ввозимые в страну мобильные телефоны. В итоге плата за регистрацию возросла почти в три раза, чем, собственно, и объясняется одна из причин активизации контрабанды гаджетов.

К слову, сама идея «распределить» незадекларированные товары среди других авиапассажиров, пряча их тем самым от таможенного досмотра, является исключительным «ноу-хау» азербайджанских контрабандистов.

С подобными просьбами нередко можно столкнуться в международном аэропорту Баку. Публикуя эту информацию, Государственный таможенный комитет Азербайджана призывает отправляющихся за границу пассажиров не откликаться на подобные просьбы и не становиться тем самым невольными соучастниками преступлений.