Подрядчик Минобороны Азербайджана обвиняется в присвоении 7 миллионов 353 тысяч манатов средств, выделенных из бюджета на строительство склада боеприпасов в одном из районов Азербайджана, включая благоустройство территории, установку мебели и оборудования.

Гасанов, находящийся под следствием в Бакинском суде по тяжким преступлениям, обвиняется в растрате и служебном подлоге. Ему грозит до 14-ти лет лишения свободы.

Главу компании обвиняют в том, что в 2011-2017 годах он не в полной мере выполнил свои обязательства при строительстве склада боеприпасов, прокладке линий связи и установке мебели, а также завышал цены в документах. Дополнительно 1,8 миллиона манатов компания Гасанова, согласно обвинению, растратила во время проведения работ в Музее истории.

Сам Гасанов свою вину не признает и отмечает, что обвинения ему выдвинули без проведения тщательного расследования и предъявления достоверных доказательств.

«Я не знаю, за что меня арестовали. Все обвинение строится на документах из Минфина. В ходе следствия мои адвокаты просили допросить свидетелей, но этого сделано не было. Если где-то не хватает денег, я заплачу», - заявил на суде глава компании.

Адвокаты Гасанова обратились к суду с просьбой отпустить их подзащитного под домашний арест, а также вести судебные заседания в закрытом режиме, но получили отказ. Судья, впрочем, отметил, что отдельные эпизоды могут быть рассмотрены в закрытом режиме, если вскроются конфиденциальные факты.