В Украине назвали процент уничтоженных «вагнеровцев»

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 77% российских заключенных, которых через частную военную компанию «Вагнер» отправили на войну против Украины, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем твиттере.

«ЧВК «Вагнер» через упрощенную «процедуру» вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде...», - заявил Подоляк.

В то же время, как отметил советник руководителя ОП, Вооруженные силы Украины «сняли с учета» (убили, ранили, взяли в плен) - 29 тыс. 543 заключенных.

«Могилизация российских зэков сейчас – 77%», - подчеркнул Подоляк.