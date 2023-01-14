Эрдоган: Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил в ходе встречи с молодежью в Мугле, что ему удалось сохранить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, пишут российские СМИ.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», - заявил турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что Путин заявил о намерении отправлять в беднейшие страны российское зерно бесплатно.

«Путин сказал: «Давайте, я бесплатно отправлю зерно». Мы сказали: «Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны», - сказал президент Турции.