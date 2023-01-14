Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:29

Казалось бы, минувший год уничтожил и единый энергетический рынок, и общепринятые правила международных отношений. Война в Украине и многочисленные санкции ухудшили состояние сферы обращения энергии, которая и без них оставалась нестабильной с самого начала текущего века. Но быстрая реакция западных политиков приводит к формированию нового порядка. Потеряв западный рынок, Москва решила переориентировать свою нефть на Восток. Китай и Индия воспользовались удобным моментом для закупок огромных объемов нефти, которую Москва к тому же была вынуждена продавать значительно ниже уровня рыночных цен. Но с учетом высокой стоимости нефти в течение года Россия все же получила значительные доходы, что поначалу вызвало волну негодования в адрес инициаторов санкций, добившихся «только роста цен».

Но результаты санкций стали сказываться к концу года. Выяснилось, что российский флот, нефтяные мощности которого составляют до 30 млн тонн, может перевозить в Азию лишь порядка 80% от текущего морского экспорта нефти из страны. К тому же фрахт танкеров дорожает с каждым днем. В итоге эмбарго ЕС и ценовой потолок ведут к тому, что нефтяники, столкнувшись с ростом логистических издержек, несут убытки. К примеру, путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, а в Индию – около месяца. Как известно, эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС вступило в силу 5 декабря. В ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, и это решение поддержали страны Группы семи, а также Австралия. США, ЕС и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, которые перевозят нефть из России по цене выше согласованного уровня. Москва в ответ заявила, что не станет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничивают цены. Но эмбарго ЕС уже перекроило карту традиционных маршрутов в азиатском направлении. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанкеров возросли почти до 100 тысяч долларов - рекордного за последние четыре года уровня. И какие бы грозные заявления ни звучали из Москвы, противопоставить Брюсселю она практически ничего не может. Этот факт в Москве признается уже на официальном уровне.

Как заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак, введение потолка цен на российскую нефть привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. Стоимость фрахта сильно выросла в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты ввиду санкций, устанавливающих ценовые ограничения. Теперь Россия ежедневно теряет 170 млн долларов из-за введенных странами ЕС нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. А после введения 5 февраля потолка цен на нефтепродукты потери составят 280 млн долларов в день, или примерно 102 млрд долларов в год. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, объем экспорта страны в наступившем году должен составить 533 млрд долларов. «Из-за низких цен доходы бюджета сократились на 400 млрд рублей», – констатировал глава Минфина. Да, сегодня можно с уверенностью утверждать, что ограничение цен на российскую нефть сделало Москву более зависимой от своих новых основных покупателей - Китая и Индии.