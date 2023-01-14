Плачевная для России ситуация: ни покупателей, ни коридоров наш комментарий
Казалось бы, минувший год уничтожил и единый энергетический рынок, и общепринятые правила международных отношений. Война в Украине и многочисленные санкции ухудшили состояние сферы обращения энергии, которая и без них оставалась нестабильной с самого начала текущего века. Но быстрая реакция западных политиков приводит к формированию нового порядка.
Потеряв западный рынок, Москва решила переориентировать свою нефть на Восток. Китай и Индия воспользовались удобным моментом для закупок огромных объемов нефти, которую Москва к тому же была вынуждена продавать значительно ниже уровня рыночных цен. Но с учетом высокой стоимости нефти в течение года Россия все же получила значительные доходы, что поначалу вызвало волну негодования в адрес инициаторов санкций, добившихся «только роста цен».
Но результаты санкций стали сказываться к концу года. Выяснилось, что российский флот, нефтяные мощности которого составляют до 30 млн тонн, может перевозить в Азию лишь порядка 80% от текущего морского экспорта нефти из страны. К тому же фрахт танкеров дорожает с каждым днем. В итоге эмбарго ЕС и ценовой потолок ведут к тому, что нефтяники, столкнувшись с ростом логистических издержек, несут убытки. К примеру, путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, а в Индию – около месяца.
Как известно, эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС вступило в силу 5 декабря. В ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, и это решение поддержали страны Группы семи, а также Австралия. США, ЕС и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, которые перевозят нефть из России по цене выше согласованного уровня. Москва в ответ заявила, что не станет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничивают цены.
Но эмбарго ЕС уже перекроило карту традиционных маршрутов в азиатском направлении. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанкеров возросли почти до 100 тысяч долларов - рекордного за последние четыре года уровня. И какие бы грозные заявления ни звучали из Москвы, противопоставить Брюсселю она практически ничего не может.
Этот факт в Москве признается уже на официальном уровне.
Как заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак, введение потолка цен на российскую нефть привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье.
Стоимость фрахта сильно выросла в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты ввиду санкций, устанавливающих ценовые ограничения. Теперь Россия ежедневно теряет 170 млн долларов из-за введенных странами ЕС нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. А после введения 5 февраля потолка цен на нефтепродукты потери составят 280 млн долларов в день, или примерно 102 млрд долларов в год. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, объем экспорта страны в наступившем году должен составить 533 млрд долларов. «Из-за низких цен доходы бюджета сократились на 400 млрд рублей», – констатировал глава Минфина.
Да, сегодня можно с уверенностью утверждать, что ограничение цен на российскую нефть сделало Москву более зависимой от своих новых основных покупателей - Китая и Индии.
Ситуация для России складывается настолько плачевная, что индийские СМИ уже открыто заявляют о планах своей страны присоединиться к европейскому ценовому эмбарго, если стоимость барреля поднимется выше 60 долларов. А если потолок продолжит снижение, то говорить о дальнейшей судьбе российской экономики, и без того переживающей непростое время, уже не представится возможным, ведь к этому ущербу прибавятся также потери от экспорта газа и вооружения, транспортные и логистические убытки…
Европа же на этом фоне, можно сказать, решила большую часть своих проблем, в том числе и энергетических. Наилучшим доказательством этого может служить ситуация на европейском газовом рынке.
Еще несколько месяцев назад газ для европейцев подорожал до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров. Теперь цена опустилась ниже 700 долларов. Развитие ситуации показывает, что эта цена продолжит снижаться. Что касается нефти, то, несмотря на относительную легкость в плане диверсификации ее поставок, дать уверенный прогноз касательно ее стоимости все же непросто. Проблема заключается в недостаточном инвестировании в развитие традиционной энергетики. Но это уже отдельная тема, к которой мы вернемся в следующий раз.