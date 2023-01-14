Азербайджан и ОАЭ подписали соглашения по совместной разработке возобновляемых источников энергии

В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты в городе Абу-Даби между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов было подписано соглашение о совместной разработке проектов морских ветряных и водородных проектов мощностью 2ГВт, а также соглашение о совместной разработке солнечных фотоэлектрических 1 ГВт мощностью и 1 ГВт мощности наземных ветровых проектов.

Как сообщили в SOCAR, к 2030 году в Азербайджане планируется довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии до 30 процентов. Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому развитию страны.