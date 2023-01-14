ДТП со смертельным исходом на Апшероне

В поселке Мехдиабад Апшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в МЧС.

«По вызову на место ДТП привлечены сотрудники Сумгаитского регионального центра МЧС. При оценке оперативной обстановки установлено, что столкнулись два легковых автомобиля марок Mercedes и Toyota, два человека оказались зажатыми в автомобиле», - отмечается в сообщении.

В результате проведенных мер один человек был спасен, тело одного погибшего было извлечено из поврежденного транспортного средства и передано по назначению.