Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил в Дамаске после встречи со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, что для нормализации двусторонних отношений Анкара должна вывести войска с севера Сирии и «прекратить оккупацию».

«Говорить о возвращении к нормальным отношениям с Турцией невозможно, пока не будет снята оккупация, - подчеркнул Микдад. - Встреча Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана зависит от устранения причин недопонимания между двумя странами».

В свою очередь, Абдоллахиан заявил, что Тегеран удовлетворен прямым диалогом, налаженным между Турцией и Россией.

Напомним, что 28 декабря в Москве при посредничестве России состоялись первые за одиннадцать лет переговоры на высшем уровне между Турцией и Сирией с участием министров обороны и начальников разведслужб. Ожидается, что их очередная встреча состоится во второй половине января. Что ж касается встречи на высшем уровне, то Башар Асад выдвигает свои условия. В частности, он заявил на днях, что восстановление отношений с Турцией зависит от «прекращения оккупации и поддержки терроризма».

«Рейтер» со ссылкой на высокопоставленные источники в Дамаске также сообщает, что режим Асада выдвинул Турции два условия для нормализации отношений. Одно из них - это вывод турецких войск с севера Сирии, другое - прекращение поддержки сил, противостоящих режиму Башара Асада.