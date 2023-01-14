Асад выдвинул два условия Эрдогану… разъяренная толпа крушит Север о развитии ситуации
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил в Дамаске после встречи со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, что для нормализации двусторонних отношений Анкара должна вывести войска с севера Сирии и «прекратить оккупацию».
«Говорить о возвращении к нормальным отношениям с Турцией невозможно, пока не будет снята оккупация, - подчеркнул Микдад. - Встреча Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана зависит от устранения причин недопонимания между двумя странами».
В свою очередь, Абдоллахиан заявил, что Тегеран удовлетворен прямым диалогом, налаженным между Турцией и Россией.
Напомним, что 28 декабря в Москве при посредничестве России состоялись первые за одиннадцать лет переговоры на высшем уровне между Турцией и Сирией с участием министров обороны и начальников разведслужб. Ожидается, что их очередная встреча состоится во второй половине января. Что ж касается встречи на высшем уровне, то Башар Асад выдвигает свои условия. В частности, он заявил на днях, что восстановление отношений с Турцией зависит от «прекращения оккупации и поддержки терроризма».
«Рейтер» со ссылкой на высокопоставленные источники в Дамаске также сообщает, что режим Асада выдвинул Турции два условия для нормализации отношений. Одно из них - это вывод турецких войск с севера Сирии, другое - прекращение поддержки сил, противостоящих режиму Башара Асада.
Источники сообщили также, что перед запланированной встречей глав МИД Сирии и Турции Дамаск «намерен добиться прогресса» в выполнении этих условий. Отношение Анкары к требованиям сирийской стороны пока неизвестно.
Как уже сообщалось, после состоявшихся в Москве переговоров по безопасности на севере Сирии начались протесты. Жители этих районов, а также вооруженные группировки, сражающиеся с режимом Асада, демонстрируют недовольство политикой Турции, направленной на сближение с режимом Асада.
Тем не менее представители «Коалиции оппозиционных и революционных сил», политического крыла сирийской оппозиции, базирующегося в Турции, заявили, что «позитивно смотрят» на переговоры между Анкарой и Дамаском.
После чего лидер КОРС Салим аль-Муслат отправился в город Азез на севере Сирии, где попытался выступить перед участниками протестов. Однако последние назвали аль-Муслата «предателем» и, как сообщают наблюдатели, чуть не линчевали лидера «Коалиции оппозиционных и революционных сил» – телохранители буквально вырвали его из рук разъяренной толпы.
«Я хотел участвовать в этой акции, чтобы донести до людей, что наша коалиция не собирается мириться с Асадом и преступлениями, которые он совершил, - сказал журналистам Салим аль-Муслат. - Но, к сожалению, к протестующим примыкают люди с другой повесткой дня, которые выступают против революции и революционных структур. Призываю нашу молодежь очистить свои ряды от этих людей, потому что на самом деле они служат режиму Асада».