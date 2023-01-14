В Украине заявили о готовящемся контрнаступлении России

Российская армия ведет подготовку к контрнаступлению на Запорожском направлении, строит оборонительные укрепления и создает минные заграждения. Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телеканала «Эспрессо».

«Сейчас отмечается увеличение обстрелов в Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения», - говорит Ерин.

Он также отмечает, что в последнее время наблюдается «определенное усиление подразделений оккупантов» на Запорожском направлении в целом. По его мнению, это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку ВСУ, чтобы затем перейти в контрнаступление.

Общая ситуация на Запорожском направлении, по оценке Ерина, остается стабильно сложной. Россияне не совершают активных действий. Вместе с тем продолжаются постоянные обстрелы с их стороны.