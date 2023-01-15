Россиян, которые сейчас умалчивают терроризм со стороны России, ждет то же самое, однако, когда придут к ним, помочь будет некому, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

Зеленский обратился ко всем находящимся в России и за рубежом россиянам, призвав не умалчивать про террор.

«Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами», - заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что «в тот момент, когда эти люди окажутся в похожей ситуации и будут нуждаться в помощи - помочь им будет некому».

«Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться, а когда оно придет за вами - некому будет вас защищать», - сказал Зеленский.

Он отметил, что битва за Соледар и Бахмут, а также за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без всякой передышки и остановки.

«Спасибо каждому нашему бойцу, нашему солдату, сержанту, офицеру, которые понимают, насколько важно уничтожить оккупанта именно на этом направлении. Россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают для себя эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста», - заявил Зеленский.