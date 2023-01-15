Минобороны России тоже начало вербовать зеков

По его словам, вербовка на войну в Украину происходила через замначальника колонии, который вызвал заключенных и предложил им вступить в «группу эвакуации» по запросу Минобороны. «Нас набирали вытаскивать «двухсотых» (погибших), «трехсотых» (раненых). Про «Вагнер» мы все знали, что лучше туда не идти - там все жестко. А в Минобороны думали, что все иначе. Веры было больше, что там действительно эвакуация», - уточнил Образков, добавив, что им пообещали деньги и некую бумагу с хорошей характеристикой.

Однако в итоге завербованные заключенные оказались в окопах на передовой. Где именно - не сообщается. «Ваши (украинские военные) когда залезли в окоп, увидели, что у нас не было ни оружия, ничего. Оружие все поломанное было. У нас даже гранат не было. И когда мы вылезли из окопа, они спросили: «Вагнер»? Мы: «Нет, Минобороны». Они сами удивились», - рассказал Образков.