Эрдоган предупредил Швецию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подверг критике Швецию и ряд других европейских государств за терпимость к продолжающемуся присутствию членов террористических организаций на их территории, сообщает агентство «Анадолу».

Глава турецкого государства заявил, что экстрадиция террористов является обязательной для поддержки Анкарой заявок Швеции и Финляндии, чтобы вступить в НАТО.

«Мы сказали им: «Если вы не выдадите террористов, которые находятся в ваших странах, мы не сможем ратифицировать вашу заявку на членство в НАТО в нашем парламенте. Им необходимо экстрадировать около 130 террористов, чтобы их предложения прошли через наш парламент, но, к сожалению, они еще не сделали этого», - сказал Эрдоган на встрече с представителями молодежи.

Он отметил, что на улицах Стокгольма регулярно проводятся акции сторонников РПК, хотя Турция неоднократно предупреждала власти Швеции о недопустимости этого. «Но несмотря на наши предупреждения, к сожалению, не было предпринято никаких действий по прекращению демонстраций РПК/ОНС», - констатировал турецкий лидер.

«Если они не примут мер в отношении данной ситуации, это может привести к дальнейшему росту напряженности в наших отношениях со Швецией», - добавил Эрдоган.