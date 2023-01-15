Алиев поехал к другу… создавать «устойчивое развитие»

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:12

Налаживание глубоких отношений с арабским миром является одним из важных элементов многовекторного внешнеполитического курса президента Ильхама Алиева, направленного на обеспечение национальных интересов Азербайджана и дальнейшее укрепление позиций Баку в мире. Именно в этом контексте следует оценивать итоги состоявшегося вчера делового визита Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, где, как сообщают официальные СМИ, глава государства встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном.

В контексте состоявшейся в Абу-Даби встречи на высшем уровне следует напомнить, что Объединенные Арабские Эмираты, будучи временным членом Совбеза ООН, выступили недавно против попыток Армении и Франции провести через Совет безопасности в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди резолюцию, осуждающую действия Азербайджана. В данном случае, свою роль сыграла не только солидарность, присущая представителям мусульманских стран в международных политических и общественных институциях, но еще и внешнеполитическая концепция Алиева, во многом основанная на личных дружеских отношениях с лидерами арабского мира и, в том числе, с президентом ОАЭ, шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Напомним, что в начале ноября 2022 года президент Алиев, являющийся также председателем Движения неприсоединения, был в качестве почетного гостя приглашен на традиционный ежегодный саммит Организации арабских государств, который проходил в Алжире. Выступление президента Азербайджана с трибуны саммита ОАГ, а также его встречи tet-a-tet с лидерами арабского мира стали еще одним шагом к дальнейшему сближению Азербайджана с арабскими государствами как в рамках Организации исламского сотрудничества, так и в формате других международных структур. Что, помимо бесспорных политических дивидендов, открыло для Азербайджана новые возможности для расширения двусторонних отношений, а также создало благоприятные условия для привлечения в Азербайджан инвестиций и реализации ряда крупных бизнес-проектов.

В этой связи уместно привести в пример компанию Мasdar из Объединенных Арабских Эмиратов, которая не так давно приступила к строительству в Азербайджане электростанции на энергии ветра. Этот масштабный проект стоимостью в сотни миллионов долларов положил начало новому этапу использования в Азербайджане альтернативных источников энергии. Во время встречи с президентом Аль-Нахайяном Ильхам Алиев пригласил его посетить Баку. Глава ОАЭ с благодарностью принял приглашение высокого азербайджанского гостя, подчеркнув при этом, что Азербайджан для Объединенных Арабских Эмиратов — это дружественная, братская страна. Нынешний деловой визит президента Азербайджана в Абу-Даби важен еще и участием главы государства в начинающейся в столице ОАЭ сегодня, 16 января, Международной «Недели устойчивого развития» (SustainabilityWeek). Ильхам Алиев, который приглашен на это мероприятие президентом ОАЭ в качестве почетного гостя, и выступит на нем с речью. В этом традиционном и престижном международном мероприятии, организованном компанией Masdar и проводимым под патронажем президента ОАЭ, принимают участие главы государств, министры, видные политические деятели и предприниматели из разных стран мира. В ходе недели Sustainability Week участники обсудят насущные экологические проблемы и технологические возможности на пути к достижению нулевых выбросов в атмосферу.