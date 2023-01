Алиев поехал к другу… создавать «устойчивое развитие»

В этом году «Неделя устойчивости» проводится в рамках подготовки к конференции ООН по глобальному изменению климата, которую планируется провести также в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Основная повестка мероприятия – минимизация экологических отходов.

В программу Недели включены различные мероприятия, включая Ассамблею IRENA, World Future Energy Summit Exhibition, Green Hydrogen Summit, the Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) Forum и другие.

В ходе мероприятий участники обсудят вопросы развития технологий по выработке чистой энергии, финансирования проектов в области возобновляемой энергетики, а также создания правовых основ для устойчивого развития мира.

Следует отметить, что участие президента Ильхама Алиева в этой важной встрече далеко не случайно. Как известно, Азербайджан объявил Карабах зоной «зеленой энергии» и сделал одной из приоритетных задачу расширения использования альтернативных источников энергии, что является принципиально важным для Азербайджана этапом перехода к «зеленой экономике».

Своевременно реагируя на глобальные вызовы, Азербайджан стремится формировать свою экономику на принципах защиты окружающей среды, а потому поддерживает все конструктивные международные инициативы, связанные с охраной окружающей среды и борьбой с последствиями изменения климата на планете.