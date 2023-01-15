Алиев поехал к другу… создавать «устойчивое развитие»
Налаживание глубоких отношений с арабским миром является одним из важных элементов многовекторного внешнеполитического курса президента Ильхама Алиева, направленного на обеспечение национальных интересов Азербайджана и дальнейшее укрепление позиций Баку в мире.
Именно в этом контексте следует оценивать итоги состоявшегося вчера делового визита Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, где, как сообщают официальные СМИ, глава государства встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном.
В контексте состоявшейся в Абу-Даби встречи на высшем уровне следует напомнить, что Объединенные Арабские Эмираты, будучи временным членом Совбеза ООН, выступили недавно против попыток Армении и Франции провести через Совет безопасности в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди резолюцию, осуждающую действия Азербайджана.
В данном случае, свою роль сыграла не только солидарность, присущая представителям мусульманских стран в международных политических и общественных институциях, но еще и внешнеполитическая концепция Алиева, во многом основанная на личных дружеских отношениях с лидерами арабского мира и, в том числе, с президентом ОАЭ, шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном.
Напомним, что в начале ноября 2022 года президент Алиев, являющийся также председателем Движения неприсоединения, был в качестве почетного гостя приглашен на традиционный ежегодный саммит Организации арабских государств, который проходил в Алжире.
Выступление президента Азербайджана с трибуны саммита ОАГ, а также его встречи tet-a-tet с лидерами арабского мира стали еще одним шагом к дальнейшему сближению Азербайджана с арабскими государствами как в рамках Организации исламского сотрудничества, так и в формате других международных структур. Что, помимо бесспорных политических дивидендов, открыло для Азербайджана новые возможности для расширения двусторонних отношений, а также создало благоприятные условия для привлечения в Азербайджан инвестиций и реализации ряда крупных бизнес-проектов.
В этой связи уместно привести в пример компанию Мasdar из Объединенных Арабских Эмиратов, которая не так давно приступила к строительству в Азербайджане электростанции на энергии ветра. Этот масштабный проект стоимостью в сотни миллионов долларов положил начало новому этапу использования в Азербайджане альтернативных источников энергии.
Во время встречи с президентом Аль-Нахайяном Ильхам Алиев пригласил его посетить Баку. Глава ОАЭ с благодарностью принял приглашение высокого азербайджанского гостя, подчеркнув при этом, что Азербайджан для Объединенных Арабских Эмиратов — это дружественная, братская страна.
Нынешний деловой визит президента Азербайджана в Абу-Даби важен еще и участием главы государства в начинающейся в столице ОАЭ сегодня, 16 января, Международной «Недели устойчивого развития» (SustainabilityWeek).
Ильхам Алиев, который приглашен на это мероприятие президентом ОАЭ в качестве почетного гостя, и выступит на нем с речью.
В этом традиционном и престижном международном мероприятии, организованном компанией Masdar и проводимым под патронажем президента ОАЭ, принимают участие главы государств, министры, видные политические деятели и предприниматели из разных стран мира. В ходе недели Sustainability Week участники обсудят насущные экологические проблемы и технологические возможности на пути к достижению нулевых выбросов в атмосферу.
В этом году «Неделя устойчивости» проводится в рамках подготовки к конференции ООН по глобальному изменению климата, которую планируется провести также в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Основная повестка мероприятия – минимизация экологических отходов.
В программу Недели включены различные мероприятия, включая Ассамблею IRENA, World Future Energy Summit Exhibition, Green Hydrogen Summit, the Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) Forum и другие.
В ходе мероприятий участники обсудят вопросы развития технологий по выработке чистой энергии, финансирования проектов в области возобновляемой энергетики, а также создания правовых основ для устойчивого развития мира.
Следует отметить, что участие президента Ильхама Алиева в этой важной встрече далеко не случайно. Как известно, Азербайджан объявил Карабах зоной «зеленой энергии» и сделал одной из приоритетных задачу расширения использования альтернативных источников энергии, что является принципиально важным для Азербайджана этапом перехода к «зеленой экономике».
Своевременно реагируя на глобальные вызовы, Азербайджан стремится формировать свою экономику на принципах защиты окружающей среды, а потому поддерживает все конструктивные международные инициативы, связанные с охраной окружающей среды и борьбой с последствиями изменения климата на планете.