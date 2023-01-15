Украинский Сухогруз МКК-1, следовавший из Украины в Стамбул и севший на мель в Босфоре, отбуксирован в безопасное место, сообщил российским СМИ представитель Стамбульского центра обслуживания морского движения.

«После отбуксировки судна проводятся необходимые проверки. На данный момент движение судов в проливе прекращено. Оно возобновится в течение часа или нескольких, когда завершатся проверки», - сказал он.

Как сообщило в Twitter Главное управление береговой охраны Турции, судно было осмотрено и отбуксировано в район Бююкдере, где встало на якорь.

В операции по снятию с мели 142-метрового сухогруза участвовали 13 судов, катеров и буксиров береговых служб.

*** 10:28

Сухогруз, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре.

Об этом в Twitter сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

Спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер).

Пролив Босфор временно закрыт для движения судов.