Разбор завалов в Днепре: 35 погибших, десятки пропавших

В результате ракетного удара по многоэтажному дому в украинском городе Днепр на утро понедельника число погибших достигло 35 человек. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, есть опасения, что число жертв может еще возрасти. Всю ночь на месте взрыва продолжались спасательные работы. 39 человек спасли из-под завалов, в том числе шестерых детей. Ранения получили 75 человек, из них 14 детей.