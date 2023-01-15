Разбор завалов в Днепре: 35 погибших, десятки пропавших
В результате ракетного удара по многоэтажному дому в украинском городе Днепр на утро понедельника число погибших достигло 35 человек. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, есть опасения, что число жертв может еще возрасти. Всю ночь на месте взрыва продолжались спасательные работы. 39 человек спасли из-под завалов, в том числе шестерых детей. Ранения получили 75 человек, из них 14 детей.
Полиция и спасатели продолжают поиски пропавших без вести, это по меньшей мере 35 человек, добавил глава администрации.
В результате взрыва ракеты Х-22 с боевой частью весом около тонны была полностью разрушена целая секция многоквартирного жилого дома. По информации военных экспертов, подобные ракеты предназначены для уничтожения крупных надводных целей в открытом море и при использовании по наземным объектам обладают чрезвычайно низкой точностью, но при этом огромной разрушающей силой. Российское Минобороны утверждает, что 14 января был нанесен ракетный удар "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". Российский президент Владимир Путин в воскресенье одобрительно отозвался о ходе вторжения в Украину и выразил надежду, что российские военные еще неоднократно порадуют результатами своей работы.