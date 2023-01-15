США начали подготовку украинских военных
Расширенная боевая подготовка Вооруженными силами США военных Украины началась в Германии 15 января.
Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает Associated Press.
«Новая расширенная боевая подготовка, проводимая Вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», - пишет агентство со ссылкой на заявление Милли.
По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, которые покинули Украину несколько дней назад.
Кроме того, Милли планирует посетить тренировочный полигон в Графенвере (Бавария) в понедельник и лично ознакомиться с программой обучения.