США начали подготовку украинских военных

«Новая расширенная боевая подготовка, проводимая Вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», - пишет агентство со ссылкой на заявление Милли.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает Associated Press.

По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, которые покинули Украину несколько дней назад.

Кроме того, Милли планирует посетить тренировочный полигон в Графенвере (Бавария) в понедельник и лично ознакомиться с программой обучения.