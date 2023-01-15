Канцелярия Нетаньяху получила подозрительную посылку
В канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прислали подозрительную посылку.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на офис главы правительства.
На упаковке заметили следы маслянистой субстанции. Это вызвало подозрения, что в посылке могут быть опасные вещества.
В канцелярию вызвали полицию.
После осмотра правоохранители передали посылку взрывотехникам на экспертизу.
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