В Армении недовольны итогами визита спикера парламента Франции

Во время пресс-конференции в Ереване Яэль Браун-Пиве заявила, что Париж не планирует вводить санкции против Баку и не собирается признавать «независимость Карабаха», поскольку Франция руководствуется нормами международного права.

"В результате в ходе визита в Ереван прозвучали заявления, которые могут быть использованы больше во внешнеполитическом арсенале нашего противника, чем в нашем. Это вопрос качества нашей дипломатии, внешней политики. Говорят, будто Запад готов поддержать нас в вопросах безопасности, демонизируют образ России и преподносят Запад в образе спасителя. А в контексте визита госпожи спикера и озвученных ею заявлений мы увидели, что имели дело с ложной повесткой, развиваемой нашими "придворными прозападниками", – сказал Суренянц.

По мнению армянского политолога, в результате в обществе появится определенный антифранцузский осадок, ведь между Арменией и Францией всегда были особые отношения. Суренянц также обвинил руководство Армении, что в стране все время то антироссийские настроения, то настроения против какой–то другой страны.