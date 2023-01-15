Китай о мирных переговорах Москвы и Киева

Власти Китая прорабатывают эффективные варианты преодоления кризисной ситуации в Украине и будут оказывать содействие мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом в своем выступлении на проходящем в Пекине IV Форуме международного влияния китайских аналитических центров заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

«Что касается проблемы Украины, Китай действует в правильном направлении, стремясь к продвижению российско-украинских мирных переговоров. Мы прорабатываем проекты урегулирования, которые бы позволили устранить коренные причины и последствия украинского кризиса», - сказал он.

Замминистра добавил, что Пекин самостоятельно оценивает складывающуюся ситуацию и занимает независимую позицию, учитывающую объективные факты.

«Тем самым мы вносим вклад в поддержание глобального мира и безопасности», - сказал Фэн.