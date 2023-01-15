Украинские военные наверняка сохраняют позиции в городе Соледаре Донецкой области и постепенно приближаются к Кременной в Луганской области. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, посвященной боевым действиям в Донбассе и ограниченным успехам России и Украины на фронте.

Согласно сводке, в выходные на участках фронта в Донбассе - в районе Бахмута и Кременной - продолжались ожесточенные бои. "В течение выходных продолжались интенсивные боевые действия в секторах Кременной и Бахмута на донбасском фронте. По состоянию на 15 января ВСУ почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, в условиях постоянных атак группы "Вагнер", - сообщает разведка.

При эторм Россия утверждает, что Соледар был захвачен еще 13 января, Украина это не подтверждает.

Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная, отмечается в сводке.

В то же время, указывается в сводке, за последние шесть недель и Россия, и Украина в тяжелых боях добились ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевой задачей для обеих сторон является создание подразделений пока не задействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов.