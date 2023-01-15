Баку начал подготовку к годовщине трагедии 20 Января фото
На Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы к 33-й годовщине трагедии 20 Января, говорится в сообщении Исполнительной власти города Баку.
Структуры ИВ проводят на Аллее шехидов текущие ремонтные работы по очистке и благоустройству.
Подстрижены ветки деревьев, кустов, обновлен газон, посажены новые цветы и кустарники, покрашены осветительные столбы, вымыты тротуары и вся территория, осуществлены профилактические работы в обоих факелах.
Традиционно на Аллее шехидов устанавливаются специальные композиции из гвоздик. К этим работам привлечены ландшафтные дизайнеры.
Подготовительные работы планируется завершить до 19 января.
В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения.
Эти события вошли в историю Азербайджана как «Черный январь».
Каждую годовщину трагедии 20 Января жители столицы Азербайджана приходят на Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших.