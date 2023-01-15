Община Западного Азербайджана обратилась к общественности

Община Западного Азербайджана продолжает работу над проектом концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении (Концепция возвращения).

Об этом говорится в сообщении Общины.

«Широкая общественность проявляет высокую заинтересованность в вопросе подготовки Концепции. Ученые, специалисты, простые граждане обращаются в общину со своим видением и предложениями по концепции. Представленные идеи и предложения оказались очень полезными при подготовке проекта.

Община призывает представить свои предложения по проекту Концепции возвращения. Предложения можно отправлять на электронную почту: [email protected] до 18:00 21 января 2023 года», - отмечается в сообщении.