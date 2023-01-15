В своей статье, опубликованной в российской «Независимой газете», Кортунов заявил, что одной из таких проблем является продолжение конфликта между Азербайджаном и Арменией и невозможность достижения мирного соглашения.

Генеральный директор российской государственной некоммерческой организации «Совет по международным делам» Андрей Кортунов перечислил проблемы, которые могут стать деструктивными для системы международных отношений в 2023 году.

Автор поставил эту проблему на пятое место среди текущих и потенциальных конфликтов, которые могут угрожать международной системе. На первом месте, конечно же, продолжающаяся российско-украинская война.

«Подписание трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией в ноябре 2020-го, а также введение российских миротворцев позволило заморозить конфликт, но пока не привело к его окончательному урегулированию. Сегодня сохраняется напряженность как в... Карабахе, так и вдоль армяно-азербайджанской границы. Угроза новой вспышки военных действий выглядит более чем реальной – особенно в случае, если в течение года не удастся достичь хотя бы ограниченного прогресса в политическом урегулировании. Еще один раунд эскалации имел бы серьезные негативные последствия для России и ОДКБ и мог бы повлечь за собой вмешательство в конфликт третьих стран», - отмечает Кортунов.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил в интервью местным телеканалам, что 2023 год является «последним шансом» для Армении подписать мирное соглашение. Глава государства, впрочем, не уточнил, чревата ли ситуация войной.

Совет по международным делам создан в России в 2011 году по указу тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Одним из учредителей данной структуры является Министерство иностранных дел России.