Япония и Индия впервые проводят совместные учения

Япония и Индия впервые приступили к совместным учениям военно-воздушных сил (ВВС), которые должны продлиться до 26 января, сообщает «Киодо» со ссылкой на Минобороны Японии.

Учения идут с 16 января в районе базы Хякури в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио.

Для отработки элементов воздушного боя японская сторона привлекла четыре истребителя-бомбардировщика F-2 и четыре истребителя F-15, а индийская - четыре истребителя Су-30МКИ. Также Индия направила на маневры два транспортных самолета C-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Страны договорились об этом мероприятии еще в ноябре 2019 года, но его отложили из-за пандемии COVID-19.

Индия стала пятой страной после США, Австралии, Британии и ФРГ, с которой Япония проводит двусторонние военно-воздушные учения.