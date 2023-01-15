Метеорологи о погоде на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами туман, возможна морось, ветер юго-восточный.
Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов тепла, днем 6-8 – градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от – 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Дороги в горных районах покроются льдом.