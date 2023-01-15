В Нахчыване расхищали госимущество

В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что бывший сотрудник ООО, акции которого принадлежат государству, Рамин Мирзоев, используя свою служебную позицию, присвоил значительное количество государственной собственности.

В связи с этим в прокуратуре Нахчыванской АР на основании собранных доказательств Рамину Мирзоеву было предъявлено обвинение по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводится предварительное расследование.