Россия и Иран задумались об общей криптовалюте

Центробанк Ирана рассматривает возможность создать вместе с Россией токен Персидского региона, который может использоваться в качестве платежного средства.

Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

Факт переговоров подтвердил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он уточнил, что на государственном уровне этот вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.

По словам Бражникова, токен будет обеспечен золотом, то есть по своему типу будет стейблкойном (криптовалюта, стоимость которой привязана к обычным деньгам или драгметаллам).