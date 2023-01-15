Россия и Иран задумались об общей криптовалюте
Центробанк Ирана рассматривает возможность создать вместе с Россией токен Персидского региона, который может использоваться в качестве платежного средства.
Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.
Факт переговоров подтвердил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он уточнил, что на государственном уровне этот вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.
По словам Бражникова, токен будет обеспечен золотом, то есть по своему типу будет стейблкойном (криптовалюта, стоимость которой привязана к обычным деньгам или драгметаллам).
Он добавил, что токен может заработать на базе особой экономической зоны в Астрахани, которая с 2023 года начала принимать грузоперевозки из Ирана.
Отметим, что Банк России выступает против использования криптовалюты как средства расчетов внутри страны, но поддерживает ее применение в импортно-экспортных сделках. В декабре зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор планирует протестировать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.